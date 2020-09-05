1.9 milyon ihtiyaç sahibine 1.8 milyarlık ödeme

Devlet, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenen akrabaya her yıl milyarlarca liralık ödeme yapıyor. Bu kapsamda ödeme alanların sayısı 1.9 milyon. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk dün, bu vatandaşların eylül ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini söyledi.

9 Eylül'e kadar sürecek

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin 4-9 Eylül tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla gerçekleşmeye başlayacağını belirtti.

Aylık 711 liraya çıktı

Yaşlı ve maddi durumu kötü olan vatandaşlara, ayda bir 711 lira ödeme yapılıyor. Buna 65 yaş aylığı veya 2022 aylığı deniyor. Yaşlılık aylığı için ilçedeki kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. 65 yaş aylığı için kişinin kendisi ve eşinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşmamalı.

Kime, ne kadar yatacak?

1 Temmuz itibarıyla memurlara yapılan zamla birlikte evde bakım yardımı aylık tutarı 1.460 liradan 1.544 liraya çıktı. ✘65 yaş aylığı 671 liradan 711.50 liraya yükseldi.

Yüzde 40-69 arası engelli aylıkları 537 liradan 568 liraya çıktı.

Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların 804 liralık ödemesi 852 lira oldu.

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıklar 568 liraya yükseldi.

Ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıkları da 1.563 liraya çıktı.

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarı 1.023 liradan 1.082 liraya yükseldi.

Koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödeme miktarı 1.485 liradan 1.687 liraya çıktı.

Bakımı üstlenen akrabaya 1.544 lira

Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme temmuz itibarıyla 1.544 liraya çıktı. Evde bakım aylığı için bakıma muhtaç kişinin sağlık durumu da raporla belgelenmeli. Bunun için sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’, raporda da ‘ağır engelli’ ibaresinin yazması gerekiyor.

Muhtaçlıkta yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Maaş, bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1.402 lirayı aşmaması şart. Bayram ikramiyeleri hesaba dahil değil!