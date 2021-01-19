19 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?
Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki gelişmeleri merak edip araştırıyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 19 Ocak 2021 tarihli altın fiyatları..
19 Ocak 2021, Salı 18:29 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 440,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,70 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 924 liradan, 402 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 406 liradan, 2 bin 837 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 857 liradan, bin 418 liradan alınan Yarım Ziynet bin 428 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satıldı.
İHA