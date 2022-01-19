Magazin 19 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

19 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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19 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 19 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 19 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

19 Ocak 2022, Çarşamba 14:06 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 19 Ocak Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 19 Ocak Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 19 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

19 OCAK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın üçüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 18

Yeşim: 16

Damla: 14

Damla Yağmur: 12

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