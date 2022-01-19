19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8 TV yayın akışı
19 Ocak Çarşamba TV yayın akışı özellikle soğuk kış günlerini evinde televizyon karşısında geçirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyonda hem gündüz kuşağında hem de akşam kuşağında dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra yerli sinema filmlerinin olduğu görülüyor. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8’nin 19 Ocak Çarşamba yayın akışı…
19 Ocak 2022, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
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19 Ocak Çarşamba TV yayın akışında Kanal D’de Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman, yayın akışı0’de ise Annemizi Saklarken dizilerinin yeni bölümleri yer alıyor. TRT1 ekranlarında ise yaşanmış olayların yer aldığı program 112 Acil Servis izleyicinin karşısına çıkarken, Show TV’de Kemal Sunal filmlerinden Avanak Abdi ve Tarzan Rıfkı art arda seyirciyle buluşuyor. İşte 19 Ocak Çarşamba gününe ait Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8’nin yayın akışı…
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:45 Yargı
- 02:30 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi
- 21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
- 23:30 Yerli Sinema Avanak Abdi
- 01:30 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
- 03:30 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Kalp Yarası
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
- 00:15 Kaderimin Oyunu
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:10 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şefin Özel Konuğu
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:30 Seneye Bu Zamanlar
- 23:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 02:15 Seneye Bu Zamanlar
- 03:40 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:30 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:30 Oynat Bakalım
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Kanunsuz Topraklar
- 03:00 Kamera Arkası
- 03:45 Mahkum
- 06:00 Kadın
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