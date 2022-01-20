19 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam hangi diziler reyting birincisi oldu? İşte güncel reyting sonuçları
19 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyon kanallarında birçok dizi ve program yer alırken, reyting sonuçlarında da en çok izlenen programlar arasında dizilerin ağırlıkta olduğu görüldü. İşte, 19 Ocak reyting sonuçları…
20 Ocak 2022, Perşembe 11:33 Son Güncelleme:
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19 Ocak Çarşamba akşamı reyting yarışında ATV’de Kuruluş Osman, Kanal D’de Sadakatsiz, Star TV’de Annemizi Saklarken, Fox TV’de ise Kanunsuz Topraklar isimli diziler izleyicinin karşısına çıktı. Birbirinden kaliteli yapımların yer aldığı akşamın tek yarışma programı Survivor All Star ise dizilerin arasında reyting toplamayı becerdi. İşte, 19 Ocak 2022 AB ve total reyting sonuçları…
19 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - KURULUŞ OSMAN
2 - ESRA EROL'DA
3 - SURVIVOR ALL-STAR
4 - SADAKATSİZ
5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - KURULUŞ OSMAN
2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
3 - SURVIVOR ALL-STAR
4 - SADAKATSİZ
5 - SADAKATSİZ (ÖZET)
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