19 Ocak Çarşamba akşamı reyting yarışında ATV’de Kuruluş Osman, Kanal D’de Sadakatsiz, Star TV’de Annemizi Saklarken, Fox TV’de ise Kanunsuz Topraklar isimli diziler izleyicinin karşısına çıktı. Birbirinden kaliteli yapımların yer aldığı akşamın tek yarışma programı Survivor All Star ise dizilerin arasında reyting toplamayı becerdi. İşte, 19 Ocak 2022 AB ve total reyting sonuçları…

19 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - KURULUŞ OSMAN

2 - ESRA EROL'DA

3 - SURVIVOR ALL-STAR

4 - SADAKATSİZ

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - KURULUŞ OSMAN

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - SURVIVOR ALL-STAR

4 - SADAKATSİZ

5 - SADAKATSİZ (ÖZET)