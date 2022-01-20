Magazin 19 Ocak Survivor All Star’dan elenen kişi kim? Survivor’da kim elendi, yarışmadan kim gitti?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • 19 Ocak Survivor All Star’dan elenen kişi kim? Survivor’da kim elendi, yarışmadan kim gitti?

19 Ocak Survivor All Star’dan elenen kişi kim? Survivor’da kim elendi, yarışmadan kim gitti?

Magazin

19 Ocak Survivor All Star’dan elenen kişi kim? Survivor’da kim elendi, yarışmadan kim gitti?

Survivor All Star’da 19 Ocak akşamı ilk eleme gecesi yaşandı ve bir yarışmacı adadan ayrıldı. Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor’da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında 4 isim eleme potasına girerken, aynı zamanda sürgün kampı adasına gönderilmişti. 4 ismin eleme adayı olduğu 19 Ocak Çarşamba akşamında yapılan SMS oylaması sonucunda bir isim elenerek adadan ayrıldı…

20 Ocak 2022, Perşembe 13:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor’da kim elendi, yarışmadan kim gitti? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Dokubnulmazlık oyunlarının ardından Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet elem adayı olarak sürgün kampına gönderilmişti. 19 Ocak Çarşamba akşamı SMS oylaması sonunda da Survivor 2022 All Star’dan elenen yarışmacı belli oldu. İşte Survivor’dan elenen kişi ve SMS sıralaması…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ, YARIŞMADAN KİM GİTTİ?

Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Survivor’da hafta boyunca 3 dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden takımlardan toplamda 4 isim eleme adayı olarak sürgün kampına gönderildi.

Birsen Bekgöz arkadaşlarından en fazla oyu alarak sürgün kampına gönderilen isim olmuştu.

Sonrasında ise Sercan, Gizem ve Hikmet eleme adayı olarak sürgün kampına giden yarışmacılar oldu.

19 Ocak Çarşamba akşamı yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu oldu.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

Survivor All Star’da ilk ödülü oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler bisküvi ve olta takımı için kıran kırana bir mücadele içine girdi.

Kadınlar ve erkekler olarak iki etapta oynana ödül oyununda kadınlar turunu ünlüler kazanırken, erkekler turunu gönüllüler takımı kazandı. Eşitliğin bozulması için oynanan üçüncü oyunun galibi gönüllüler oldu ve bisküvi ve olta takımını adalarına götürdü.

Diğer yandan Acun Ilıcalı, eleme öncesinde yeni kuralları yarışmacılarla paylaştı. Sezon başında sadece ilk hafta için uygulanacak sürgün kampı kuralının artık düzenli olarak gerçekleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı,  elemenin hemen ardından perşembe günü iki kadın ve iki erkek olmak üzere yedeklerden 4 isim geleceğini, bunlardan birinin de Nisa olacağını açıkladı. 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Doymadım doyamadım
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Uğur Alkapar
Küçük çaplı maceralar
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Suna Akyıldız
Seda Sayan'a rakip oldu
Suna Akyıldız
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Formula 2'ye giden ilk Türk yarış pilotu
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aleyna Tilki'den radikal karar