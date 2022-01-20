Survivor’da kim elendi, yarışmadan kim gitti? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Dokubnulmazlık oyunlarının ardından Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet elem adayı olarak sürgün kampına gönderilmişti. 19 Ocak Çarşamba akşamı SMS oylaması sonunda da Survivor 2022 All Star’dan elenen yarışmacı belli oldu. İşte Survivor’dan elenen kişi ve SMS sıralaması…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ, YARIŞMADAN KİM GİTTİ?

Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Survivor’da hafta boyunca 3 dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden takımlardan toplamda 4 isim eleme adayı olarak sürgün kampına gönderildi.

Birsen Bekgöz arkadaşlarından en fazla oyu alarak sürgün kampına gönderilen isim olmuştu.

Sonrasında ise Sercan, Gizem ve Hikmet eleme adayı olarak sürgün kampına giden yarışmacılar oldu.

19 Ocak Çarşamba akşamı yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu oldu.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star’da ilk ödülü oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler bisküvi ve olta takımı için kıran kırana bir mücadele içine girdi.

Kadınlar ve erkekler olarak iki etapta oynana ödül oyununda kadınlar turunu ünlüler kazanırken, erkekler turunu gönüllüler takımı kazandı. Eşitliğin bozulması için oynanan üçüncü oyunun galibi gönüllüler oldu ve bisküvi ve olta takımını adalarına götürdü.

Diğer yandan Acun Ilıcalı, eleme öncesinde yeni kuralları yarışmacılarla paylaştı. Sezon başında sadece ilk hafta için uygulanacak sürgün kampı kuralının artık düzenli olarak gerçekleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, elemenin hemen ardından perşembe günü iki kadın ve iki erkek olmak üzere yedeklerden 4 isim geleceğini, bunlardan birinin de Nisa olacağını açıkladı.