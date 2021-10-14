Türkiye 19 öğrencide gıda zehirlemesi şüphesi! Soruşturma başlatıldı

19 öğrencide gıda zehirlemesi şüphesi! Soruşturma başlatıldı

Türkiye

19 öğrencide gıda zehirlemesi şüphesi! Soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde Çiğiller 75. Yıl Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden 19'u, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 Ekim 2021, Perşembe 20:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gördes'in kırsal Çiğiller Mahallesi'ndeki 75. Yıl Ortaokulu'nda okuyan 46 öğrenci, öğle arasında mahallede hayır yemeği olarak dağıtılan tavuklu pilavdan yedi.

Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 46 öğrenciden 19'u gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin rahatsızlanmasının ardından hayır yemeği iptal edildi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda numunesi alınarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA (DHA)

İlgili Haberler
Görenler telefona sarıldı! Tüm sahili kapladı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Bir suikast hikayesi...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP'nin HDP'ye bakışı
Murat Çelik
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk kara sularına itilen çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı