Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 19 nerenin plaka kodu? 19 plaka hangi şehir? 19 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

19 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

19 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait sorusunun yanıtı ise Çorum ili olmaktadır. 19 plaka koduna ait bir araç gördüğünüzde o aracın Çorum iline kayıtlı olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Çorum ili sınırları içerisinde yaşayan araç sahiplerinin büyük çoğunluğunda 19 plaka kodunun varlığı söz konusudur. Bundan dolayı Çorum iline yolunuz düştüğünüzde trafikte göreceğiniz araçların tamamına yakınında 19 plaka kodunu görmeniz söz konusudur.



