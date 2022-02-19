Magazin 19 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı
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19 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı

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19 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı

19 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı, ‘Bugün televizyonda neler var?’ sorusuna yanıt veriyor. Hafta sonunu televizyon başında geçirmek isteyenler için Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında, sinema filmlerinden dizilerin yeni bölümlerine, eğlence programlarından yarışmalara kadar pek çok seçenek yer alıyor. İşte, 19 Şubat TV yayın akışının detayları…

19 Şubat 2022, Cumartesi 14:35 Son Güncelleme:
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19 Şubat Kanal D0 Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programında izleyenlere müzik ziyafeti sunulurken, TV8’de Survivor All Star’da bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşanacak. Diğer yandan Bu akşam TRT1’de Gönül Dağı, ATV’de Kardeşlerim isimli diziler yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkacak. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV’nin 19 Şubat 2022 Cumartesi yayın akışı

19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TV YAYIN

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda’nın Mutfağı
  • 14:00 Yargı
  • 16:15 Camdaki Kız
  • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
  • 00:30 Sadakatsiz
  • 02:30 Yabancı Sinema Kobay
  • 04:00 Müzik Arası
  • 05:00 Geniş Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Yerli Sinema Şaşkın Damat
  • 16:00 Baba
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Oğlum
  • 02:00 Aziz
  • 04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV’de Hafta Sonu
  • 10:00 Kardeşlerim
  • 13:00 Yalnız Kurt
  • 16:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kardeşlerim
  • 00:20 Yalnız Kurt
  • 03:20 Kuruluş Osman
  • 05:50 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 İki Aile
  • 07:30 İki Aile
  • 09:30 Çizgi Film Kuşağı
  • 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
  • 12:00 Bir Demet Tiyatro
  • 13:45 Kaderimin Oyunu
  • 17:00 Söz
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Kaderimin Oyunu
  • 22:30 Yabancı Sinema Yukarıdaki Tehlike 3
  • 00:45 Aramızda Kalsın
  • 02:30 Yabancı Sinema Yukarıdaki Tehlike 3
  • 04:15 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Yerli Sinema Gülşah Küçük Anne
  • 08:25 Yerli Sinema Can Dostlar
  • 10:55 Tozkoparan İskender
  • 12:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 15:40 Hacı Bayram-ı Veli aşkın Yolculuğu
  • 18:10 Şehrime Hoş Geldiniz
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 02:00 Hacı Bayram-ı Veli aşkın Yolculuğu
  • 04:05 Can Dostlar

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
  • 09:45 Süper 1 Takım
  • 10:00 Bir Yemek Olsan
  • 10:45 Canım Annem
  • 14:00 Kırmızı Oda
  • 20:00 Survivor All Star
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Kırmızı Oda
  • 03:30 8X8
  • 04:45 Bilginiz Olsun 

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Ekonomi Arası
  • 11:30 Memet Özer İle Mutfakta
  • 12:15 Kamera Arkası
  • 13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 16:00 Yasak Elma
  • 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Mahkum
  • 23:00 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 02:00 Yasak Elma
  • 04:15 Kefaret
  • 06:00 Kadın

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