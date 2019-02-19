Sabahın ilk saatlerinden itibaren altın vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Yatırımcısı dün artarak 226,80 liradan işlem gören 24 ayar külçe altının gramının bugün kaç lira olacağını merak ediyor. Peki 19 Şubat Salı günü altının gram bazında fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? İşte detaylar…

Geçtiğimiz haftadan beri dalgalı bir seyir izleyen altın güne yükselişle başladı. Yatırımcısının en çok alıp sattığı emtialardan olan çeyrek altın 362, 88 liradan alınırken 371 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı ise 224,58 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Bin 495 TL'ye alınan Cumhuriyet altını, bin 518 TL seviyelerinde satılıyor. Yarım Altın 724 liradan alınıp 742 liradan satılırken, en çok tercih edilen altın türü olan tam altın da 1.448 liradan alınıp 1.476 liradan satılıyor.