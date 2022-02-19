19 Şubat koronavirüs tablosu! Bugünkü vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 80 bin 454 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 80 bin 454 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 278 oldu. Bir günde toplam 462 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 96 bin 664 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,92 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,83 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 799 bin 530’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı" dedi.

İHA



