19 Şubat Milli Piyango sonuçları... Milli Piyango'da sıralı tam liste Milli Piyango'nun 19 Şubat tarihli sonuçları belli oldu. Dünkü sonuçlara göre büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederken talihliler Denizli, İstanbul, İzmir ve KKTC'dendi. İşte sıralı tam liste...