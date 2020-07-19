19 Temmuz Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
19 Temmuz Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 19 Temmuz 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
19 Temmuz 2020, Pazar 09:34 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Temmuz 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Eyvah Eyvah
Hüseyin Badem, Çanakkale’nin bir köyünde ninesi ve dedesiyle yaşar. İki büyük aşkı vardır. Biri klarneti, diğeri hemşire Müjgan. Hüseyin’in mutlu ve sakin hayatı, tesadüf sonucu babasının yaşadığını öğrenmesiyle altüst olur. Elinde siyah-beyaz bir fotoğrafla İstanbul’a giden Hüseyin’in yolu Firuzan ile kesişir.
CNN TÜRK 11.15: Yeşil Doğa
Güven İslamoğlu’nun sunduğu ‘Yeşil Doğa’ bu hafta Gökçeada’dan ekrana gelecek. Güven İslamoğlu, adanın unutulmaya yüz tutmuş İmroz koyununun, özel arı türünün, organik balının ve badem kurabiyesinin izini sürecek.
FOX TV 20.00: Yaparsın Aşkım
İlker Ayrık’ın sunduğu ‘Yaparsın Aşkım’da çiftler sırasıyla ‘el arabası’, ‘asmalı basket’, ‘cırtlı toto’ adlı oyunları oynayacak. Final oyunu ‘kızdırma beni’ de ise arabayı kazanabilmek için nefes nefese mücadele edecek.
ATV 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
08:00 Doğaya Karşı
10:00 Sevimli Yunus
12:00 Gençliğim Eyvah
15.30 Bir Zamanlar Çukurova
18.40 ATV Haber
19:00 ATV Ama Haber Hafta Sonu
20:00 Güzel ve Çirkin
22:45 Mavi Korku
KANAL D 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13.00 Çatı Katı Aşk
16:45 Doktor Civanım
18:45 Kanal D Ana Haber HAfta Sonu
22:00 Eyvah Eyvah
22:15 Atlantic Rim: Diriliş
STAR TV 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Yerli dizi/sinema
13:00 Yerli dizi/sinema
15:30 Yerli dizi/sinema
18.45 Star Haber Hafta Sonu
20:00 Madagaskar Penguenleri
FOX TV 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
13:30 Şevkat Yerimdar
16.15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
04:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:45Bir Yusuf Masalı
06:05Böyle Bitmesin
08:30 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Soru Küpü
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:30 Zaman Matinesi
00:30 Kalk Gidelim
03:00 Diriliş Ertuğrul
TV8 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
10.00 Masterchef Türkiye
14:00 Para Bende
15:30 Şampiyonun Hikayesi
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 19 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Oh Olsun
14:45 Pis Yedili
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:00 Bizim Aile
Kanal 7 19 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Elif
09:30 Film
10.45 Başkent Kulisi
12:00 Düşenin Dostu
13:30 Çalın Çuvalları
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Hatçe Sosyetede
a2 19 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın