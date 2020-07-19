Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Temmuz 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Eyvah Eyvah

Hüseyin Badem, Çanakkale’nin bir köyünde ninesi ve dedesiyle yaşar. İki büyük aşkı vardır. Biri klarneti, diğeri hemşire Müjgan. Hüseyin’in mutlu ve sakin hayatı, tesadüf sonucu babasının yaşadığını öğrenmesiyle altüst olur. Elinde siyah-beyaz bir fotoğrafla İstanbul’a giden Hüseyin’in yolu Firuzan ile kesişir.

CNN TÜRK 11.15: Yeşil Doğa

Güven İslamoğlu’nun sunduğu ‘Yeşil Doğa’ bu hafta Gökçeada’dan ekrana gelecek. Güven İslamoğlu, adanın unutulmaya yüz tutmuş İmroz koyununun, özel arı türünün, organik balının ve badem kurabiyesinin izini sürecek.

FOX TV 20.00: Yaparsın Aşkım

İlker Ayrık’ın sunduğu ‘Yaparsın Aşkım’da çiftler sırasıyla ‘el arabası’, ‘asmalı basket’, ‘cırtlı toto’ adlı oyunları oynayacak. Final oyunu ‘kızdırma beni’ de ise arabayı kazanabilmek için nefes nefese mücadele edecek.





ATV 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

08:00 Doğaya Karşı

10:00 Sevimli Yunus

12:00 Gençliğim Eyvah

15.30 Bir Zamanlar Çukurova

18.40 ATV Haber

19:00 ATV Ama Haber Hafta Sonu

20:00 Güzel ve Çirkin

22:45 Mavi Korku





KANAL D 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Pazar

13.00 Çatı Katı Aşk

16:45 Doktor Civanım

18:45 Kanal D Ana Haber HAfta Sonu

22:00 Eyvah Eyvah

22:15 Atlantic Rim: Diriliş





STAR TV 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Yerli dizi/sinema

13:00 Yerli dizi/sinema

15:30 Yerli dizi/sinema

18.45 Star Haber Hafta Sonu

20:00 Madagaskar Penguenleri





FOX TV 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bay Yanlış

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

04:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:45Bir Yusuf Masalı

06:05Böyle Bitmesin

08:30 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Soru Küpü

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:30 Zaman Matinesi

00:30 Kalk Gidelim

03:00 Diriliş Ertuğrul





TV8 19 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

10.00 Masterchef Türkiye

14:00 Para Bende

15:30 Şampiyonun Hikayesi

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 19 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Oh Olsun

14:45 Pis Yedili

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban

22:00 Bizim Aile





Kanal 7 19 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Elif

09:30 Film

10.45 Başkent Kulisi

12:00 Düşenin Dostu

13:30 Çalın Çuvalları

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Hatçe Sosyetede





a2 19 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın