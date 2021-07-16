Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında, 19 Temmuz’a denk gelen arife gününün yarım gün idari tatil olduğunu duyurmuştu. Kurban Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen pek çok vatandaş arife günü bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte 19 Temmuz Pazartesi arife günü bankalar açık mı? İdari tatilde bankalar çalışıyor mu? sorularının yanıtları…

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ İDARİ TATİL Mİ?

19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı arifesi ve öğleden sonrası resmi tatil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 19 Temmuz Pazartesi günün öğleden öncesinin de idari tatil ilan edildiğini kaydetti.

19 TEMMUZ PAZARTESİ ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektördeki işyerlerinin bazıları da kaplı oluyor ve çalışmalarına resmi tatil süresinde ara veriyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan iş yerleri arasında yer alıyor.

Ancak 19 Temmuz’a denk gelen Pazartesi günü öğlene kadar idari tatil ve öğleden sonra resmi tatil.

Bu nedenle bankalara 19 Temmuz Pazartesi arife günü öğlene kadar (13.00) açık olacak ve faaliyetlerine devam edecek.

İDARİ TATİLDE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, Borsa İstanbul ile bağlantılı çalışıyor ve kurum ile çalışma prensipleri aynı şekilde ilerliyor. Borsa İstanbul geçtiğimiz dönemlerde idari tatillerde çalışmalarına devam etmiş resmi tatillerde faaliyetlerine ara vermişti. Bu bağlamda 19 Temmuz arife günü öğlene kadar idari tatil olduğu için Borsa İstanbul ve bankaların saat 13.00’e kadar açık olacağı söylenebilir.