TalentMondo’nun yurt dışındaki en aktif kullanıcıları evden çalışan beyaz yakalılar olarak göze çarpıyor. Özellikle Korona Virüs (COVID-19) bulaşma riskinin yüksek olduğu Londra, New York, Barselona, Berlin ve Amsterdam’dan talep gören platform, şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarına özel verimlilik odaklı çalışan programları da tasarlıyor.

Yoga dersi de var, Meksika yemeği etkinliği de

Bünyesinde barındırdığı yüzlerce global ve profesyonel eğitmen ile TalentMondo, kullanıcılarına çeşitli sağlık ve yaşam alanlarında canlı dersler sunan bir pazar yeri. Kullanıcılar, satın aldıkları çeşitli kredi paketleri ile ilgileri ve deneyimleri doğrultusunda platform üzerinden bu derslere kayıt yaptırabiliyorlar. Dersler kullanıcıların isteği doğrultusunda birebir veya grup dersi olarak veriliyor. Kişisel antrenör ve beslenme uzmanı desteği seçenekleri de bulunan platform üzerinden, kullanıcılar dilerse eğitmenin program dahilinde düzenli hizmet de alabiliyorlar. Platformun en önemli özelliği, yapay zeka tabanlı teknolojisi ile kullanıcılarına kişiselleştirilmiş çözümleri canlı olarak sunabilmesi.

Sigorta ve kurumsal şirket iş birlikleri en büyük hedef

Kurucu ortak ve CEO Miraç Bal, “Sigortaların şimdiye kadar yaşadığı en büyük problemlerden biri olan kullanıcı ile etkileşim sorununu sağlık poliçelerinin içinde sunduğumuz wellbeing hizmeti ile çözüyoruz. Böylece poliçe sahibi sağlığını koruyacak servisleri alarak hem sigorta firması ile yıl boyu etkileşime giriyor hem de sağlıklı bir hayat sürerek poliçe kullanım oranı düşüyor. TalentMondo Wellbeing kartında bulunan veriler doğrultusunda da kişiselleştirilmiş poliçe teklifi alıyor. Axa Sigorta planladığımız bir proje insurtech dünyasına heyecanlı yenilikler getirecek.” dedi.

Ayrıca “Değişen çalışma hayatı ile birlikle firmaların yıllarca büyük emek ve kaynak harcayarak oluşturduğu kurum kültürleri büyük tehdit altında. Artık kurum kültürünün hibrit yapıda devam ettirilmesi bir gerçek. TalentMondo tam olarak bunu sağlıyor ve firmaların bu alandaki yatırımları için en yüksek getiri sunuyor.” diye ekledi.

En aktif kullanıcılar home office çalışanlar

Çalışanlarının sağlığını göz ardı etmeyen şirketlerin ilk tercihi ev ortamında sağlayabildiği online imkanlar oluyor. Bunların başında sağlıklı yaşam platformu ve mental danışmanlık hizmetleri geliyor. Çalışanları, stres yönetimi ve odaklanmanın zorlaştığı bu dönemde hem beden hem de mental sağlığını ayakta tutan metotlarla, uzman eğitmenlerle bir araya getirmek şirketlerin çalışan verimliliğini arttırmak için önemli bir role sahip.

Kurumsal şirketler wellbeing platformu sayesinde uzun saatler kapalı ortamlarda çalışan beyaz yakalıların duruş bozukluğu, yanlış beslenme yüzünden bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi, anksiyete ve düşünce bozukluklarının arttığı dönemde çalışanlarına sağladıkları platform sayesinde iş gücü kaybı yaşamıyor. TalentMondo’nun kurumsal müşterilerinden olan Commencis Kurucu Ortağı ve CEO’su Fırat İşbecer, bu konuya dair “Değişen çalışma hayatının kalıcı olduğunu anlamamız gerek. Çalışanlara verilen klasik yan haklar artık geçerliliğini yitiriyor. TalentMondo ile çalışanlarımızın hem evde hem de ofiste wellbeing hizmetlerini bütüncül bir şekilde almasını hedefliyoruz” diyor.

Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm

Özellikle pandemi sürecinde değişen tüketici tercihleri ve ihtiyaçları, sağlık sektörü için de dijitalleşmenin ve online hizmetlerin önemini artırdı. Aynı zamanda sağlıkları konusunda daha da bilinçlenen tüketiciler artık hastalıkları tedavi edebilmek değil, hastalıkların önüne geçebilmek istiyorlar. TalentMondo önleyici sağlık hizmetleri sunarak sigorta şirketlerinin karlılıkları artırmasına yardımcı oluyor.

TalentMondo’nun en önemli hedeflerinden biri de giyilebilir sağlık cihazlarındaki veri akışı ile entegrasyon sağlamak. TalentMondo, üzerinde çalıştığı gelişmiş entegrasyon modülleriyle, giyilebilir cihazlarla etkileşime girip son kullanıcıya daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak. Ayrıca kullanıcılarına gelişimlerini takip etme, online eğitmeni bilgilendirme ve kendilerine akıllı hedefler koyma imkanlarını da tanıyacak.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.