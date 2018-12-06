19 yaşında, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

17 Kasım Pazar günü, Metin B. yönetimindeki otomobil, refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Cansu Aysan'a çarptı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan Aysan, 112 Acil Yardım görevlileri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Hastaneye kaldırıldığında vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Aysan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

19 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede 19 gündür yaşam mücadelesi veren Aysan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aysan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Afyon'da defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.



