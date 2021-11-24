Palandöken ilçesi Börekli köyünde yaşayan Arzu-Lütfettin Uçar çiftinin 4 kızından üçüncüsü olan Zeynep Uçar, arkadaşının tanıştırdığı Muhammet Yalçın ile sosyal medya üzerinden konuşup birkaç kez buluştu. Bir süre sonra Uçar, Mehmet Yalçın’dan ayrılmak istedi, onu bütün sosyal medya hesaplarından engelledi. Fakat Mehmet Yalçın, Zeynep Uçar’ı rahatsız etmeye devam etti.

19 Kasım günü Zeynep Uçar, Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde Mehmet Yalçın ile karşılaştı. Tartışan Uçar ve Yalçın bir süre birlikte yürüdü. Açık otoparka geldiklerinde Mehmet Yalçın, Zeynep'i taşıdığı ekmek bıçağı ile çevredekilerin gözleri önünde 37 yerinden bıçakladı. Yalçın kendisini de 17 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Zeynep Uçar ile Mehmet Yalçın, kurtarılamadı. Zeynep'in ölümü ailesi, yakınları ve yaşadığı köyü de yasa boğdu.









'BEN YANDIM, BAŞKA ANNELER YANMASIN'

Zeynep Uçar’ın babası Lütfettin Uçar kimse ile görüşmezken, gözü yaşlı annesi Arzu Uçar ise içinin yandığını söyledi. Gözü gibi bakıp, büyüttüğü evladının canice öldürülmesini aklından çıkaramadığını söyleyen Arzu Uçar, şöyle konuştu:

"Kardeşinin naklini başka okula yaptırması için sabah güle güle yola vurdum. Telefon açıp 'Zeynep akşam eve gel' dedim. Kızım da 'anne bugün gelmeyeceğim, yeğenimi çok özledim onu görmeye gideceğim' dedi. Ertesi gün saat 15.00 otobüsüyle köye gelecekti. Gelemedi, koymadılar gelsin. 1 hafta önce duydum, sapığın birisi peşine dolanıyormuş. Bir kız arkadaşı numarasını vermiş. Bana, 'anne adamı gördüm, sevemedim, beğenemedim. Ama peşimi bırakmıyor' kendisine 'Zeynep kurbanı olma, eğer iyi adamsa konuş, tanış, gelsin istesinler, verelim. 'Yok anne, sevemedim. Beni hangi numaradan aradıysa engelledim' dedi. Yavrumu çok özlüyorum. Sesini duyamadım, yandım. Ben yandım, başka anneler yanmasın, Buna son desinler, durdursunlar. Babası onu çok seviyordu. Ben yine ağlayıp acımı dışarıya atıyorum ama babası çok perişan."