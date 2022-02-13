Türkiye 19 yaşındaki Barış'ın cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni çok acı...

19 yaşındaki Barış'ın cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni çok acı...

Türkiye

19 yaşındaki Barış'ın cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni çok acı...

Denizli'nin Çameli ilçesinde ailesinin 1 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Barış Özbek'in (19) cesedi bulundu. Özbek'in düştüğü ve başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

13 Şubat 2022, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat'ta ailesinin yanına gitmek için otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesine gelen manav dükkanı çalışanı Barış Özbek eve gitmedi.

Özbek'ten haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Özbek'in otobüsten indiği Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, termal dron ile de arama yaptı. Bu sabah Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbek'in kaybolduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre ileride cesedini buldu. Özbek'in cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede Özbek'in yürürken dengesini kaybedip, başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü belirlendi. 

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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