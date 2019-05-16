Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hayatını kaybeden Zehra Demir'in annesi Gülten ile babası Hakim Demir, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık S.T. ise duruşmaya gelmedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Antalya Kadın Dayanışma Derneği avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.

Söz verilen Gülten Demir, sanığın kızını sürekli rahatsız ettiğini savundu.

Olay günü ailece evde bulundukları sırada sanığın kızını telefonla aradığını belirten Demir, "Oğlumun telefonundan aramıştı. Telefonu aldım, neden bizi rahatsız ettiğini sordum. 'Zehra'yı seviyorum.' dedi. Ben de 'Zehra seni sevmiyor. Bizi rahatsız etme.' diyerek telefonu kapattım." şeklinde konuştu.

Bir süre sonra S.T.'nin evlerine gelerek kapının zilini çaldığını, iki kızı ile iki oğlunun aşağı indiğini anlatan Demir, sanığın çocuklarına bıçakla saldırması üzerine Zehra Demir'in beşinci kattaki dairelerinin penceresinden kendisini aşağı attığını iddia etti.

Hakim Demir ise daha sonra öğrendiğine göre, sanığın kızına ulaşamaması üzerine oğluna mesaj attığını ve "Zehra telefonu açmazsa 5 dakika sonra evin önünde kıyamet kopar." dediğini söyledi.

Demir, "Bunun üzerine oğlum Barış, telefonu kardeşine veriyor ve sanık, 'Ya benim olacaksın ya da kara toprağın. Seni kimseye yar etmem.' diyerek tehditte bulunuyor. Ardından annesiyle kapımıza dayanıyorlar. Sanık oğullarıma saldırınca Zehra da muhtemelen yaşananlara sebep olduğu düşüncesiyle intihar ediyor." diye konuştu.

Ailece 8 aydır acı içinde olduklarını dile getiren Demir, sanığın elini kolunu sallayarak gezmesinin acılarını artırdığını belirtti.

Tanık olarak dinlenen kardeşleri ise Zehra Demir'in sanığın korkusuyla rahat dışarı çıkamaz, markete bile gidemez hala geldiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Heyet, Bakanlığın davaya katılma talebini kabul etti, Antalya Kadın Dayanışma Derneğinin müdahillik isteğini ise geri çevirdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir'in ailesi ve avukatları, sanığın tutuklanması talebinin reddedilmesine tepki gösterdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kepez ilçesinde S.T. (18), 28 Eylül 2018'de yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Zehra Demir'in evine gitmiş, Demir'in kardeşleriyle S.T. arasında yaşanan kavga sırasında genç kız, odasının penceresinden düşerek veya atlayarak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan S.T, tutuklanmıştı.

İlk olarak Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış ancak mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesine göndermiş, sanık da tahliye edilmişti.

Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılamanın başlamasıyla Demir ailesinin avukatı, davanın ağır cezada görülmesi talebinde bulunmuş, bu mahkeme de davanın üst mahkemede görülmesi gerektiğini belirterek, dosyada görevsizlik kararı vermişti.

Uyuşmazlık üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmiş, Daire, "Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur" hükmünü dikkate alarak, davanın ağır cezada görülmesine hükmetmişti.

AA