Türkiye 19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Türkiye

19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Kibar düzenlenen operasyonla yakalandı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 16:44 Son Güncelleme:
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl cezası bulunan Murat Kibar'ın, Kartepe Şevkatiye'de M.Y. isimli kişiye ait evde olduğu bilgisine ulaştı.

Eve yapılan baskında yakalanan Murat Kibar, gözaltına alındı. Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Murat Kibar, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



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