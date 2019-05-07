19 yıl önce üvey kardeşini öldürmüştü... Yakalandı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Merdivenler Mahallesi’nde 25 Temmuz 2000 tarihinde A.A. araziden geçen suyu kullanma nedeni tartıştığı üvey kardeşi H.A.’ya tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Jandarma, hakkında açılan davada Malatya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 19 yıldır aranan A.A.’nın olayın yaşandığı Merdivenler Mahallesi’nde yaşadığını belirledi.

İl Jandarma ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.A.’yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)