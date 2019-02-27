19 yıllık acı çözümleniyor: Cinayet planlı, katil tanıdık

İstanbul Şişli'de 19 yıl önce işlenen ve zaman aşımı süresine 1 yıl kala yeniden açılan Çağla Tuğaltay cinayeti dosyası inceleniyor.

Faili meçhul kalan cinayet dosyasındaki rapora göre; Çağla planlı bir şekilde öldürüldü. Katilin, Çağla'yı tanıyan biri olma ihtimali çok yüksek...

Çağla'nın ayakkabıları evlerinde yan yanaydı. Okul üniforması üzerindeydi. Okul çantası her zaman olduğu gibi olağan bir şekilde kapının yanındaydı. Olay günü doktor randevusu olan ve evde bulunmayan annesi "Kapı deliğinden bakmadan hiç kimseye asla kapıyı açmazdı. Tanımadığı kişilere hiç açmazdı" dedi.

Çağla 2000 yılında daha 15 yaşındayken Fulya'daki evlerinde boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre rapordan detaylar şöyle:

'EVE GİRDİ VE BEKLEDİ'

Kapıda herhangi bir zorlama yoktu. Evde herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmadı.

Cinayet planlı. Katil, okul dönüşünde eve girerken Çağla'ya saldırmış olabilir. Onunla birlikte daireye girmiştir. Ya da ev anahtarının kopyasını edindi. Çağla okuldan dönmeden eve girdi ve bekledi. Katilin, Çağla'dan önce gizli bir şekilde eve girmiş olma ihtimali yüksek.

AİLEDEN AİHM HAZIRLIĞI

Zaman aşımı süresinin uzatılması için AİHM'e başvuruya hazırlanan Tuğaltay ailesi: Katilin vicdanı olsa 19 yıl saklanmaz ve ortaya çıkardı. Bu uzun süre içerisinde cinayeti duyan, öğrenen veya kulak misafiri olan birileri olduysa lütfen ihbarda bulunsun. Bizler 19 yıldır her gün aynı acıyı yaşıyoruz. Kızımızın katili artık aramızda dolaşmasın. Dosyası düşmeden adalete teslim edilsin. Cinayet dosyası, zaman aşımı ile düşmesine 1 yıl kala yeniden açıldı ve bazı incelemeler yapılacak. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ve ekibini çok başarılı buluyoruz. Lütfen cinayet aydınlatılsın. Kızımızın katili veya katillerini bulsunlar

YENİ TEKNİKLER DENENECEK

Günümüzde ilerleyen kriminal imkân ve yeni teknik donanımlarla dosyada nasıl bir yol alınacağını değerlendiren İstanbul Polisi, cinayeti aydınlatabilmek ipucu arıyor. Sabah'ın haberi üzerine cinayeti yeniden ele alan polis, dosyadaki tüm HTS kayıtlarını, olay yeri ve çevresindeki baz istasyonu incelemelerini, ihbarları, ifade tutanaklarını, olay yeri ve kişilerden alınan kan ve DNA örneklerini ve evin farklı noktalarındaki silik parmak izlerini yeniden inceleyecek. Cinayet Masası, bulunamayan suç aleti bıçak ve ellerini banyo lavabosunda yıkadığı saptanan katili tespit için dosyayı inceleyecek ve eksiklikleri belirleyecek.