19 yıllık sifon davası: 'Bu sürede Einstein tüm evreni açıkladı'

İtalya'da komşularının gece banyoda gürültü çıkarmasından ve yüksek sifon sesinden bıkan bir çiftin 19 yıllık hukuk mücadelesi olumlu sonuçlandı. Dava 2003'te La Spezia şehri yakınlarında bir apartmanda yaşayan çiftin yeni komşularından şikayeti nedeniyle başladı. Çiftin söylediğine göre komşularının yeni banyosundan geceleri o kadar ses geliyordu ki çift uyumakta zorlanıyordu. Klozetin de tam kendi yataklarının dayalı olduğu duvara monte edildiğini anlatan çift, yatak odaları çok küçük olduğu için yataklarını başka yere çekemediklerini, sifon sesinin de dayanılmaz olduğundan dert yandı. Çiftin bu ilk şikayeti mahkeme tarafından reddedildi.

DAVA SONUÇLANDI

Ancak yılmayan çift, kararı temyize götürdü. Cenova'daki temyiz mahkemesi her iki apartman dairesinin de incelenmesine hükmetti ve inceleme sonunda sifon sesinin çiftin 'yaşam kalitesini etkilediğine' karar kıldı.

HER YIL İÇİN 500 EURO TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Bu karardan ise davalı komşular memnun kalmadı ve şikayete konu olan tuvaletin sahipleri 4 erkek kardeş temyiz kararını başkent Roma'daki Yüksek Mahkeme'ye götürdü. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi ve Yüksek Mahkeme de davacı çifti haklı buldu ve 'tuvaletten gelen sesin çiftin iyi bir gece uykusu çekme hakkını ihlal ettiğine' hükmetti. Ayrıca kardeşlerin, şikayetin ilk mahkemeye taşındığı 2003'ten bu yana geçen her yıl için 500 euro tazminat ödemesi gerekiyor. Bu da toplamda 9 bin 500 euro ediyor.

'EINSTEIN DAHA KISA BİR SÜREDE TÜM EVRENİ AÇIKLAMIŞTI'

Öte yandan Il Giornale gazetesi davanın komik tarafı olduğunun altını çizse de 19 yıl sürmesini eleştirdi, bunun İtalyan yargı sisteminin neden işlemediğini gösterdiğini yazdı: "Albert Einstein 19 yıldan daha kısa sürede genel görelilik teorisini yazmış, tüm evreni açıklamıştı."

Sputnik







