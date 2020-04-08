Türkiye 19 yolcuyla yakalanan minibüs şoföründen ilginç savunma: Yolcular önüme atlıyordu

19 yolcuyla yakalanan minibüs şoföründen ilginç savunma: Yolcular önüme atlıyordu

Türkiye

19 yolcuyla yakalanan minibüs şoföründen ilginç savunma: Yolcular önüme atlıyordu

İstanbul Maltepe'de 19 yolcu ile polise yakalanan minibüs şoförü, "Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor ben ne yapayım" diyerek kendisini savundu.

08 Nisan 2020, Çarşamba 13:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Maltepe'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sabah saatlerinden itibaren minibüslerde denetim yaptı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla içinde en fazla 7 yolcu bulunması gereken minibüsler, tek tek durdurularak kontrol edildi. Aralarında haberleşerek denetimden kaçmaya çalışan sürücüler de cezadan kurtulamadı. "Yolcular önüme atlıyorlardı binmek için" diyen minibüs sürücüsü de onu izleyen polis ekibinin kamerasına yansıdı. Yolcuların minibüsü durdurmadığı önlerine atlamadığı belirlenerek, cezai işlem uygulandı.

WhatsApp'tan haberleştiler

70 Evler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimini gören minibüsçülerin Whatsapp gruplarından diğer şoförlere köprüdeki denetimi haber verdikleri, diğer minibüslerin de denetim noktasının 500 metre gerisinde fazla yolcuları indirerek, bu noktaya geldikleri belirlendi. Bunu fark eden sivil trafik ekipleri, mahalle aralarına girerek minibüsleri izlemeye başladı. Bir sivil trafik ekibinin kamerayla izlediği çok sayıda yolcu alan minibüsün sürücüsü, durdurulmak istenince ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından minibüs, ara sokaklardan birinde yakalandı. Polisin ihtarı üzerine kapısı açılan minibüsten 19 yolcu çıktı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı minibüste yolculardan bazılarının maske takmaması da dikkat çekti.


İlgili Haberler
Polis, kendisine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Tavsiye: Günde 50 bin kişiye test
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Acilen bir 'Ekonomi Bilim Kurulu'da oluşturulmalı
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Kraliçe’nin farkı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Karantinada doğan bebek tahliye oldu