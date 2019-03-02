1908 yapımı saat 100 bin 800 liraya satıldı

Alif Art’ın Nişantaşı’ndaki merkezinde gerçekleştirilen müzayedede, önde gelen modern ve çağdaş Türk sanatçılarına ait resimlerin yanı sıra, ağırlıklı olarak Osmanlı-Türk hat sanatından önemli hattatlarının yapıtları, el yazma Kur’an-ı Kerim, beratlar, özgün oryantalist eserler, Osmanlı döneminden kalma gümüş, cam, seramik ve porselenler, silahlar, tespih ve mobilyalar gibi farklı sanat dallarının nitelikli örnekleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 3 saat süren müzayedede, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümünde öğrenim gören ve halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapan ressam Ergin İnan’ın "İyisi mi sus, dilsiz- dudaksız, kendisi söylesin" imzalı eseri satışı yapılan en pahalı eserlerden biri oldu.

İnan’ın tuval üzerine karışık teknik uyguladığı 211’e 83 santimetrelik, 2010 tarihli tablosu, 107 bin 100 lira karşılığında sahibini buldu. Komet adıyla bilinen ve dışa vurumcu anlayışın egemen olduğu figüratif yapıtlarıyla tanınan ressam Gürkan Coşkun’un "Le Mystere" imzalı, 2014 tarihli, 97’ye 130 santimetrelik tuval üzerine yağlı boya tablosu da 107 bin 100 liradan alındı.

REKOR FİYAT

Satışa sunulan Ahmet Tevfik Efendi’nin tasarladığı, çalışır vaziyetteki, 1908 tarihli Osmanlı İskelet Saati, 100 bin 800 liraya alıcı buldu. 19. yüzyıl sonu Karaköy’de saat ve mücevherat dükkanı açan, aynı zamanda Dolmabahçe ile Topkapı Sarayı’nda eserleri bulunan Louis Talibart’ın atölyesinde baş kalfa olarak çalışan Ahmet Tevfik Efendi’nin iskelet şeklinde yaptığı saat, maun ağacından yapılmış 4 tarafı camlı ve kapaklı orijinal mahfazası içinde sergileniyor.

Müzayedede ayrıca asıl adı Musa Azmi olan hattat Hamid Aytaç’ın besmele yazılı, 1949 tarihli celi sülüs hat levhası 50 bin 400 liraya, aharlı kağıt üzerine is mürekkebi ile nesih hatla, yarısı ünlü hattat Bakkal Arif Efendi tarafından kaleme alınan Kur’an-ı Kerim 44 bin 100 liraya, Nazım Hikmet’ten resim yapmayı öğrenen ressam İbrahim Balaban’ın "Dev Anası" imzalı 2014 tarihli tablosu 35 bin 280 liraya, 2. Abdülhamid döneminde saray ressamı olarak Osmanlı sarayına hizmet veren Fausto Zonaro’nun "Anadolu Hisarı’ndan" imzalı 1909 yapımı, ahşap panel üzerine yağlı boya tablosu ise 31 bin 500 liradan satıldı.

AA