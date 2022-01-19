Çanakkale Boğazı’nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde artık sona gelindi. Limak, Yapı Merkezi ile Güney Koreli DL E&C ve SK Ecoplant konsorsiyumunun inşa ettiği köprünün şubatta trafiğe açılması planlanıyor. Projenin finansman aşamasında uluslararası bir firma tarafından hazırlanan ekonomik etki raporuna göre, projenin etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkı 14.5 milyar Euro (yaklaşık 223 milyar lira) üzerinde tespit edildi.

‘EN’LERİN KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi İcra Kurulu Üyeleri Reşit Yıldız, Ömer Güzel ve Ebrunur Kapucu Yıldız ile köprünün 318 metrelik zirvesine tırmanarak son çalışmaları yerinde görüp bilgi aldık. 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü birçok simgeyi ve ilki taşıyor. Tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday.

EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIK

Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü, ‘dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına sahip olacak. Köprü tamamlandığında her bir kulenin deniz seviyesinden yüksekliği ise 334 metre olacak ve dünyanın en yüksek asma köprü kulesi unvanını alacaklar. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak.

KULEDE DÜNYA REKORU

Kulelerin yapımında bir başka dünya rekoruna daha imza atılmış. Çelikten inşa edilmiş köprü kulelerinin yapımı için dünyanın en yüksek kapasiteli kule vinçleri bu proje için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş. 330 ton kaldırma kapasitesine sahip kule vinçlerden birisi Avrupa ayağına diğeri Asya ayağına yerleştirilmiş. Dünyanın en büyüğü olan bu vinçlerle 318 metre ve 150 ton ağırlığındaki kule parçası kaldırılarak da ayrı bir dünya rekoruna imza atılmış.

Projenin sadece köprü kısmında bugüne kadar 871 mühendis görev almış ve bunların 49’u kadın mühendislerden oluşuyor. Mühendislerin yüzde 90’ından fazlası Türk.

SİNGAPUR’DAN YÜZER VİNÇ

Köprüde kullanılan özel ekipmanlar sadece kule yapımlarındakilerle sınırlı kalmamış. Köprünün yol kısmını teşkil eden tabliyelerin montajında da dünyanın en büyük yüzer vinçlerinden olan Asia Hercules 3 yüzer vinçi kullanılmış. Proje için özel olarak Singapur’dan deniz yolu ile getirilen yüzer vincin kaldırma kapasitesi ise 5 bin ton.

RÜZGARA KARŞI HAVA BOŞLUĞU

1915 Çanakkale Köprüsü, zorlu rüzgar ve deprem koşulları göz önüne alınarak, bu risklere karşı koyabilecek mukavemete sahip bir şekilde tasarlanmış. Ülkemizdeki diğer uzun açıklı köprülerden farklı olarak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gidiş ve geliş yönleri arasında 9 metrelik hava boşluğu bulunuyor. Bu hava boşluğu sayesinde köprünün yolunu oluşturan tabliyeler üzerindeki rüzgar etkisi asgari seviyeye indiriliyor.

ÇEVRE VE DOĞA HASSASİYETİ

Proje aynı zamanda çevre ve doğaya duyduğu hassasiyetle de biliniyor. Yapım ve işletme döneminde Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi’ne esas IFC Performans Standartları dikkate alınarak köprünün tasarımı ve yapımı gerçekleştirilmiş. Çevre ve Sosyal Etki çalışması çerçevesinde deniz tabanına dev kazıklar çakılırken Çanakkale Boğazı’ndaki yunusların çakımdan çıkan ve deniz içerisinde yayılan ses dalgalarından rahatsız olmamaları için özel deniz biyolojisi alanında uzmanlar tarafından ve özel sonar cihazlar ile sürekli gözlemler yapılmış.

Yunuslar kazık çakım bölgesine 500 metreden daha yakın olduklarında kendileri bölgeyi terk edene kadar çakım işlemleri durdurulmuş. Pina olarak bilinen büyük deniz kabukları bulundukları yerlerden dalgıçlar tarafından kaldırılarak 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ile işbirliği yapılarak yaşamlarına uygun olan Çanakkale Boğazı’ndaki bir başka yere nakledilmişler. Yine proje kapsamında 88 kilometrelik otoyolda hayvanların karşıdan karşıya geçebilmeleri için ekolojik üst geçiler tasarlanmış.