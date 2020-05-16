Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende konuşuyor:

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum.

Bu köprü büyük otoyol projemizin en önemli kısmıdır. Bunu gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu.

2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir.

Feribotla 1.5 saat süren boğaz yolculuğu köprü ile 6 dakikada tamamlanacak.

Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır.

Gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunlıuğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Havayolu ulaşımını herkesin erişeceği seviyeye getirdik.

Pek çok devam eden havayolu, demiryolu projemiz var.

Ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapımız en önemli avantajımız olacaktır.

Ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini çok daha iyi görüyoruz.

Yurdun dört köşesine binlerce hastane inşa ettik, cihazlarla donattık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. GSS ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk.

Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi.

Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız.

Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahil tahammül edemiyor.

Şurada Yeşilköy ve Sancaktepe yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelerimize israf diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.

İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Yardım götüren vefa grubuna PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Vefa grubu üyesiyle bir vatandaşımız şehit oldu. İki şehidimize de rahmet diliyorum.

Yüreğir kaymakamlığı bünyesindeki vefa grubu saldırıya uğradı. Vatandaşlara yardım dağıtılırken bu saldırı gerçekleşti. Saldırıda bulunan güruhun CHP ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşıldı.

PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı, CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Türkiye bu devlet ve millet düşmanlarına biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerlerine ve polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zincir edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak siyasi uzantılarını da sandıkta hezimete uğratmayı sürdüreceğiz.

Bir kez daha köprümüzün çelik kulelerine yerleştirilecek blokların hayırlı olmasını diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Bugün 318 metreyle tarihi bir başarıya imza atıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü tarihimize bir saygı duruşudur.

Biz 1915 Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale geçilmez dedik. O gün savaşta şehit olanlara bir vefa borcudur bu proje.

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında 2 yakadaki merkezler 6 dakikaya inecektir.

1915 Çanakkale Köprüsü bölgemizdeki ticaret yollarını birbirine bağlayarak ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Proje bitince 567 milyon lira yakıt ve yol tasarrufu sağlayacak.

Ülke genelinde 1000'in üzerinde şantiyelerde olduğu gibi önce sağlık, önce iş güvenliği ilkelerine göre hareket ediyoruz.

Şantiyelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.



