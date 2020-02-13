194 bin dolarlık piyano, taşınırken kırıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 61 yaşındaki Kanadalı piyanist ve besteci Angela Hewitt'in 194 bin dolar (1 milyon TL 172 bin TL) değerindeki çok nadir bulunan piyanosu, büyük ve önemli eşyaların taşıyan nakliye firması işçileri tarafından yaşıma esnasında kırıldı. 'Dünyanın en ünlüsü' olarak nitelenen F278 Fazioli model piyanonun, yanlışlıkla düşürüldüğü belirtilirken, Hewitt'in ünlü besteci Beethoven’a ait bir bestenin kaydını yeni tamamladığı ifade edildi.

'En iyi arkadaşımdı'

Hewitt, Facebook üzerinden paylaştığı gönderisinde, 'en iyi arkadaşım' diye söz ettiği piyanosunun artk 'tamir edilemez' olduğunu belirtti. Fazioli markasının sahibi Paolo Fazioli de piyano için artık elden bir şey gelmeyeceğini doğruladı. Arabaya konma esnasında piyanonun demir çerçevesinin ezildiği, kapağının ise ikiye ayrıldığı ifade edildi. 2003'ten beri tüm kayıtlarında bu piyanoyu kullanan ve çağın 'en başarılı Bach yorumcusu' olarak anılan Hewitt, "Bu piyanoya bayılıyordum. Benim en iyi arkadaşımdı. Kayıt esnasında bana hissettirdiklerini seviyordum. İstediği her şeyi yapabilmenin mümkün olduğunu hissettiriyordu" dedi.