'1975' hatası Google tarafından açıklandı

Google uygulamasına ‘the1975..com’ yazıldığı zaman garip bir şekilde kısa mesajların karşınıza geldiği ortaya çıkmıştı. Google bu sorunun nedenini açıkladı.

Sorunu keşfeden Reddit kullanıcısına göre varsayılan Google Pixel launcher'ında arama kutusuna "the1975..com" yazdığınızda olanlar oluyor ve karşınıza telefondaki kısa mesajların bir listesi geliyordu. Sorun OnePlus, Samsung, Huawei ve LG markalı telefonlarda da yaşanıyordu. Bazı kullanıcılar, arama kutusuna "vizela viagens" yazıldığında da aynı sorunun yaşandığını söyledi.

ANDROİD CİHAZLARDA MESAJLARI DEŞİFRE EDEN '1975' HATASI

Google'dan bir yetkili yaptığı açıklamada "Google Search uygulamasında bazı cümlelerin son mesajların listesini listeleme isteği olarak algılanmasına neden olan dil algılama hatasının farkındayız," dedi. "Bu bug'ın onarımı hazır ve önümüzdeki birkaç gün içinde dağıtılmaya başlanacak."

Hata sonucunda ekrana gelen kısa mesaj listesi, "bana mesajlarımı göster" komutuyla da çağırılabiliyor. Listede sadece kendi mesajlarınızın bulunduğunu ve bunun için Google uygulamasına izin vermeniz gerektiğini de belirtelim (bunlar hem hata, hem de bilerek verilen komut için geçerli).