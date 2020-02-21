Dünya 1987'de çekilen fotoğraf 33 yıl sonra gündem oldu

1987'de çekilen fotoğraf 33 yıl sonra gündem oldu

Dünya

1987'de çekilen fotoğraf 33 yıl sonra gündem oldu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 1987’de çekilmiş bir fotoğraf bir anda dünya çapında gündem oldu.

21 Şubat 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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1987 yılında çekilmiş fotoğrafta bir anne, pazar alışverişinde bebeğini bir poşete koyarken görülüyordu. Fotoğrafın gerçekliği internette tartışma konusu bile oldu. O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.

O kız artık kimyager

Marti Manek ile kızı Eniko’yu, eşi Attila Manek görüntülemişti. Fotoğrafçı olan Attila Manek, “Sadece anı olsun diye çekmiştim. Facebook’a yüklendikten sonra ünlenmiş. Kimin yayınladığını bilmiyorum” dedi.

İlgi üzerine Marti Manek ile artık bir kimyager olan kızı Eniko, aynı sahneyi 33 yıl sonra yeniden canlandırdı.

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