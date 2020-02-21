1987 yılında çekilmiş fotoğrafta bir anne, pazar alışverişinde bebeğini bir poşete koyarken görülüyordu. Fotoğrafın gerçekliği internette tartışma konusu bile oldu. O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.

O kız artık kimyager

Marti Manek ile kızı Eniko’yu, eşi Attila Manek görüntülemişti. Fotoğrafçı olan Attila Manek, “Sadece anı olsun diye çekmiştim. Facebook’a yüklendikten sonra ünlenmiş. Kimin yayınladığını bilmiyorum” dedi.

İlgi üzerine Marti Manek ile artık bir kimyager olan kızı Eniko, aynı sahneyi 33 yıl sonra yeniden canlandırdı.