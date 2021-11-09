199 günün ardından Meksika Körfezi’ne indi

Space.com sitesinin haberine göre, "Mürettebat-2" astronotları uzayda 6 ay kaldıktan sonra dün gece geç saatlerde Dünya’ya dönerek SpaceX şirketinin ikinci uzun süreli görevini başarıyla tamamlamış oldu. Şirketin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için gerçekleştirdiği "Mürettebat-2" görevindeki astronotlar, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pensacola şehrinin güneyindeki Meksika Körfezi’ne güvenli şekilde iniş yaptı. Paraşütle denize inen kapsülün bulunduğu noktaya kurtarma gemisi gönderildi.

AA