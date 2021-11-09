Bilim & Teknoloji 199 günün ardından Meksika Körfezi’ne indi

199 günün ardından Meksika Körfezi’ne indi

Bilim & Teknoloji

199 günün ardından Meksika Körfezi’ne indi

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait Dragon kapsülünde 199 günlük görev uçuşunu tamamlayan 4 "Mürettebat-2" astronotu Meksika Körfezi’ne iniş gerçekleştirdi.

09 Kasım 2021, Salı 19:47 Son Güncelleme:
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Space.com sitesinin haberine göre, "Mürettebat-2" astronotları uzayda 6 ay kaldıktan sonra dün gece geç saatlerde Dünya’ya dönerek SpaceX şirketinin ikinci uzun süreli görevini başarıyla tamamlamış oldu. Şirketin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için gerçekleştirdiği "Mürettebat-2" görevindeki astronotlar, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pensacola şehrinin güneyindeki Meksika Körfezi’ne güvenli şekilde iniş yaptı. Paraşütle denize inen kapsülün bulunduğu noktaya kurtarma gemisi gönderildi.

AA

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