2020-21 Eğitim Öğretim Yılı’nda ilkokul 1’inci sınıfta olan 4 bin 500 Bahçeşehir Koleji öğrencisi baz alınarak hazırlanan rapora göre temel okuma yazma becerilerinde yüzde 98, üst düzey düşünme becerilerinde yüzde 90 başarı sağlandı.

KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRENME

Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, değerlendirmenin anlayarak okuma, okuduğunu yorumlayabilme ve anlayarak yazma becerilerini de kapsayan kriterlerle yapıldığını söyledi. Hale Güneş, uyguladıkları Kişiye Özgü Öğretim Modeli ve yapay zekâ tabanlı dijital eğitim platformu Metodbox’ın başarıda etkisinin yüksek olduğu belirtti.