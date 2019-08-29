1.sınıf okul ihtiyaç listesi

1.sınıf öğrenci ihtiyaç listesi yeni okula yeni başlayacak olan öğrencilerin velileri tarafından en çok merak edilen durumlardan bir tanesidir. 1. Sınıf ihtiyaç listesinde yer alan malzemeler genellikle öğrencilere sayıları, harfleri ve kelimeleri öğretmeyi amaçlar. Sizlerde çocuğunuzun eksiksiz bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına atılmasını istiyorsanız sizler için hazırlayıp bir araya getirmiş olduğumuz 1. Sınıf okul ihtiyaç listesine göz atabilirsiniz.

İşte 1. Sınıf öğrenci ihtiyaç listesi…

1- Abaküs

2- 3 adet yumuşak uçlu kurşun kalem

3- 4 adet yazı tahtası kalemi (siyah ve lacivert renklerde)

4- 3 adet kırmızı uçlu yumuşak kurşun kalem

5- 2 top dosya kağıdı

6- 1 adet kalem kutusu

7- 1 adet kuru boya

8- 1 adet pastel boya

9- 1 adet sulu boya

10- Beslenme çantası

11- Kağıt havlu ve ıslak mendil

12- Fasulye ve sayma çubukları

13- 5 adet telli dosya

14- 1 adet kalem traş

15- Beslenme çantası

16- 6 adet şeffaf dosya

17- Beslenme çantası için beslenme kabı ve örtüsü

18- Makas

19- Cetvel seti

20- Defter ataçı

21- Suluk

22- El işi kağıdı

Not: Öğrencilerin defterleri öğretmenin istekleri doğrultusunda alınmalıdır.