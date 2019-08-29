1.sınıf okul ihtiyaç listesi
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala internet ortamında en çok arananlardan biri de 1. Sınıf öğrenci ihtiyaç listesi. Çocuklarınızın eksiksiz bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına girmesini işitiyorsanız sizler için araştırdığımız 1. Sınıf ihtiyaç listesine göz atabilirsiniz.
1.sınıf öğrenci ihtiyaç listesi yeni okula yeni başlayacak olan öğrencilerin velileri tarafından en çok merak edilen durumlardan bir tanesidir. 1. Sınıf ihtiyaç listesinde yer alan malzemeler genellikle öğrencilere sayıları, harfleri ve kelimeleri öğretmeyi amaçlar. Sizlerde çocuğunuzun eksiksiz bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına atılmasını istiyorsanız sizler için hazırlayıp bir araya getirmiş olduğumuz 1. Sınıf okul ihtiyaç listesine göz atabilirsiniz.
İşte 1. Sınıf öğrenci ihtiyaç listesi…
1- Abaküs
2- 3 adet yumuşak uçlu kurşun kalem
3- 4 adet yazı tahtası kalemi (siyah ve lacivert renklerde)
4- 3 adet kırmızı uçlu yumuşak kurşun kalem
5- 2 top dosya kağıdı
6- 1 adet kalem kutusu
7- 1 adet kuru boya
8- 1 adet pastel boya
9- 1 adet sulu boya
10- Beslenme çantası
11- Kağıt havlu ve ıslak mendil
12- Fasulye ve sayma çubukları
13- 5 adet telli dosya
14- 1 adet kalem traş
15- Beslenme çantası
16- 6 adet şeffaf dosya
17- Beslenme çantası için beslenme kabı ve örtüsü
18- Makas
19- Cetvel seti
20- Defter ataçı
21- Suluk
22- El işi kağıdı
Not: Öğrencilerin defterleri öğretmenin istekleri doğrultusunda alınmalıdır.