2 Ağustos koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 1 Ağustos 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
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