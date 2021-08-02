Türkiye 2 Ağustos koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı

2 Ağustos koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı

Türkiye

2 Ağustos koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 1 Ağustos 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.


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