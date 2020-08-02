2 Ağustos Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
2 Ağustos Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 2 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
02 Ağustos 2020, Pazar 09:00 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek Bayram Özel’in bu bölümünde; Buket Sinanoğlu, Yasin Bötöy ve Fatma Demirhindi yarışacak. ‘Yarışmacılar hangi etapları oynadı?’, ‘Kim, hangi ödülü kazandı?’, ‘Araba zarfı bulunana kadar oynanan büyük final nasıl sonuçlandı?’... Bu soruların hepsi yanıt bulacak.
CNN TÜRK 11.15: Yeşil Doğa
Güven İslamoğlu, ‘Yeşil Doğa’nın bu bölümünde, az rastlanan kuş türlerinin izini sürecek. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu ile yola çıkan Güven İslamoğlu önce ‘bıldırcın klavuzu’nu, ardından ‘saz kedisi’ni ve son olarak da ‘paçalı baykuş’u görüntülemeye çalışacak.
ATV 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
08:00 Emoji Filmi
09:45 Babam
12:20 Emoji Filmi
14:05 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
23:20 Bitirim İkili
KANAL D 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Ver Elini Aşk
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
15:00 Çatı Katı Aşk
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çarkıfelek - Bayram Özel
22:30 Uzak Ara Eğlence
STAR TV 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 İki Aile
08:00 Afacan Beşiler
10:00 Kaçak Gelinler
13:00 Afacan Beşiler
14:30 En Güzel Bölüm
14:45 Aramızda Kalsın
17:00 Boşver Arkadaş
18:45 Star Haber
20:00 Büyük Baskın
FOX TV 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:15 Yaparsın Aşkım
16.15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hayat Bayram Olsa
22:15 Adile Teyze
23:45 Şevkat Yerimdar
TRT 1 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:20 İncir Ağacı
07:30 Böyle Bitmesin
10:00 Diriliş "Ertuğrul"
12:40 Ulak
13:45 Türk Sineması "Yeni Hayat"
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"
21:50 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"
23:30 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"
TV8 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10.30 Masterchef Türkiye
15:45 Oynat Bakalım
16.15 Yerli film
18:15 Masterchef Türkiye
21:15 Recep İvedik 5
Show TV 2 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tatlı Dillim
15:00 Pis Yedili
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Salak Milyoner
21:45 Neşeli Günler
23:45 Yaşamın Ötesinde
Kanal 7 2 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07.45 Elif
09:45 Saf Asaf
11:30 Bir Küp Altın
13:30 Bir Kız Sevdim
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Kiralık Anne
a2 2 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın