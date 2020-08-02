Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 2 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek Bayram Özel’in bu bölümünde; Buket Sinanoğlu, Yasin Bötöy ve Fatma Demirhindi yarışacak. ‘Yarışmacılar hangi etapları oynadı?’, ‘Kim, hangi ödülü kazandı?’, ‘Araba zarfı bulunana kadar oynanan büyük final nasıl sonuçlandı?’... Bu soruların hepsi yanıt bulacak.

CNN TÜRK 11.15: Yeşil Doğa

Güven İslamoğlu, ‘Yeşil Doğa’nın bu bölümünde, az rastlanan kuş türlerinin izini sürecek. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu ile yola çıkan Güven İslamoğlu önce ‘bıldırcın klavuzu’nu, ardından ‘saz kedisi’ni ve son olarak da ‘paçalı baykuş’u görüntülemeye çalışacak.





ATV 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

08:00 Emoji Filmi

09:45 Babam

12:20 Emoji Filmi

14:05 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

23:20 Bitirim İkili





KANAL D 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Gırgıriye'de Şenlik Var

15:00 Çatı Katı Aşk

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çarkıfelek - Bayram Özel

22:30 Uzak Ara Eğlence





STAR TV 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 İki Aile

08:00 Afacan Beşiler

10:00 Kaçak Gelinler

13:00 Afacan Beşiler

14:30 En Güzel Bölüm

14:45 Aramızda Kalsın

17:00 Boşver Arkadaş

18:45 Star Haber

20:00 Büyük Baskın





FOX TV 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:15 Yaparsın Aşkım

16.15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hayat Bayram Olsa

22:15 Adile Teyze

23:45 Şevkat Yerimdar





TRT 1 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:20 İncir Ağacı

07:30 Böyle Bitmesin

10:00 Diriliş "Ertuğrul"

12:40 Ulak

13:45 Türk Sineması "Yeni Hayat"

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

21:50 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"

23:30 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"





TV8 2 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:45 Bir Bilen Bir Pişiren

10.30 Masterchef Türkiye

15:45 Oynat Bakalım

16.15 Yerli film

18:15 Masterchef Türkiye

21:15 Recep İvedik 5





Show TV 2 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tatlı Dillim

15:00 Pis Yedili

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Salak Milyoner

21:45 Neşeli Günler

23:45 Yaşamın Ötesinde





Kanal 7 2 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07.45 Elif

09:45 Saf Asaf

11:30 Bir Küp Altın

13:30 Bir Kız Sevdim

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Kiralık Anne





a2 2 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın



