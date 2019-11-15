Emenike, Westerlo'dan da gönderildi. 'Fiziğinin ve performansının istenilen seviyede olmaması' gerekçe gösterilerek ikinci ayında takımdan gönderilen Emenike, Westerlo formasıyla 5 maça çıkmış fakat gol ya da asist yapamamıştı. Westerlo tarafından yapılan açıklamada her iki tarafın da çaba sarf etmesine rağmen Nijeryalı forvetin yeterli seviyeye ulaşamadığı belirtildi. 32 yaşındaki Emenike'nin Belçika'dan sonraki durağı yeni bir futbol takımı mı yoksa emeklilik koltuğu mu olacak, bunu zaman gösterecek.

Emenike, Eylül 2019'da Westerlo'ya transfer olmadan önce en son 2017 yılının Ekim ayında Olympiakos formasıyla sahaya çıkmıştı. 2 yıla yakın süredir kulüpsüz olan Emenike'nin kariyerinin bundan sonra nasıl şekilleneceği merak konusu.

Emenike, 32 yaşından sonra azmedip yeniden doğabilir ya da yine en yeni Nijerya güzeliyle evlenip dünya evine girebilir. Nijeryalı futbolcu daha önce 2013 Nijerya güzeliyle aşk yaşayıp ayrıldıktan sonra 2014 güzeliyle evlenmiş ve ondan da boşanıp 2018 güzeliyle beraber olmuştu.