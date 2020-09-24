Bebekler ilk zamanlarda günün önemli bir bölümünü uyuyarak geçirir. Ancak bazı bebekler çok az uyuyabilir ya da uyku konusunda problemler yaşayabilir. İki ayın içinde bebekler gün içinde ortalama 15 saat kadar uyumaktadır. Bebeklerin ilk ay en büyük sorunları uykularının önemli bir bölümünü gündüz uyumalarıdır. Yani gece uykusu kısa sürer. Yeni anne babaların en çok merak ettiği sorular arasında 2 aylık bebek kaç saat uyur? 2 aylık bebek nasıl uyutulur, soruları bulunur. Bu sorulara cevap veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman’ın vermiş olduğu bilgilere göz atabilirsiniz.

2 aylık bebek kaç saat uyur? 2 aylık bebek nasıl uyutulur?

İki aylık bebeklerde gece uykusu daha uzun olmaya başlar. Bebeğinizi yatırdığınızda gece çok deliksiz uyumasını beklemeyin. Her bebek gecede birkaç defa annesini arayacaktır. Bu dönemde bebeğiniz kendi kendine uykuya dalabilir. İkinci ayda bebeğiniz için ideal gece uykusu toplam 10 saattir. Bu süre birkaç uyanmayla toplam bu sürededir. Bebeğiniz ara ara uyanarak beslenmek isteyeceklerdir. Hemen doyurduğunuzda bebeğiniz uyumaya devam edecektir. Bu süreçte ışıkları açarak bebeğinizin uykusunu kaçırmayın.

İki aylık bebekler gündüz de ortalama 5 saat kadar uyurlar. Gündüz uykusu da aralıklarla olacaktır. Sabah uyandığında emzirirseniz büyük olasılıkla tekrar uykuya dalacaklardır. 2 aylık bebekte beslenme ihtiyacını giderirseniz uyku düzeni oturacaktır.

2 aylık bebek nasıl uyutulur?

Bebeğiniz iki aylık olduğunda artık gündüz daha fazla uyanık vakit geçirecektir. Bebeğiniz gece uykusuna daha fazla ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir gelişim için bebeğinizi gece uykusuna alıştırmalısınız. 2 aylık bebekleri uykuya alıştırmak için birkaç tavsiye sunalım;

• Uyuduğu ortamı karartın.

• Bebeğinizin yanında sessiz hareket etmeye çalışın.

• Geceleri altını değiştirmekten kaçının.

• Uyku saatlerinde dikkatinin dağılmaması adına hareketli oyuncakları uzaklaştırın.

• Bebeğinizi belli sözcüklere koşullandırın. Yani uykuyla alakalı bazı kelimeleri yatırırken düzenli kullanırsanız bu kelimeleri duyduğunda uyumayı hatırlayacaktır.

• Uyku halindeyken beslememeye çalışın.

• Bebeğinizin uykuya dalacağı odada oyun ve şarkı gibi onu sakinleştirecek etkinlikler planlayın. Böylece bebeğinize yatağının güvenli ve rahat bir yaşam alanı olduğunu gösterebilirsiniz.

• Bebeğinizi gündüz birkaç kez uykuya yatırın.

Yatağında kendi başına vakit geçirme alışkanlığı kazandırın.

• Uykuyu sezdirecek oyuncak ve eşyalar edinin.

• Birkaç yaş büyük kardeşi varsa beraber uyumalarını sağlayın.

• Düzenli bir öğle uykusu, beslenme programı ve aktivite programı yapın. Yani bebeğinize uyacağı günlük bir plan oluşturun.







