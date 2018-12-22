2 aylık bebek sokağa terk ettiler

Konya'da dün akşam bir evin önüne puset içerisinde bırakılan bebeği fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Burada kontrolleri yapılan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yanındaki çantada, maması, bezi ve eşyalarının da bırakıldığı belirtilen minik bebek, Konya Yetiştirme Yurdu yetkililerine teslim edildi.

Polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)



