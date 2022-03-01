Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk, Odesa ve Lviv'den tren ve otobüslerle 2 bin 163 vatandaşımız daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.

ANKARA, (DHA)



