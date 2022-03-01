2 bin 163 Türk Vatandaşı daha Ukrayna'dan yola çıktı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan yola çıktığını açıkladı.
01 Mart 2022, Salı 03:23 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk, Odesa ve Lviv'den tren ve otobüslerle 2 bin 163 vatandaşımız daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.
ANKARA, (DHA)
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