2 bin 500 yıllık Likya kaya mezarını bu hale getirdiler!

Demre'yi Kaş'a bağlayan Demre Çayı Vadisi'ndeki karayolunun bitişiğinde Dereağzı mevkisindeki Likya dönemine ait kaya mezarı tahrip edildi. 6 yıl önce de benzer şekilde tahrip edilen mezarın bu kez giriş bölümü kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildi. Bölgede çok sayıda Likya ve Roma dönemlerine ait tarihi yapı, lahit ve kaya mezar bulunurken definecilerin yaptığı tahribattan en çok lahitler ve kaya mezarları zarar görüyor.

'PLANLI BİR TAHRİBAT VAR'

Tahribatı tespit eden arkeolog rehber Ümit Işın, "Mezarın tahrip edildiği yolda gece gündüz araçlar gelip geçiyor. Bu kaya mezarı tahrip edilirken birilerinin görmemesi olanak dışı. Bu durum akıllara soru işaretleri getiriyor. 2 bin 500 yıllık tarihi varlığı, vadinin süsünü ne yazık koruyamadık. Kültür varlıklarının bulunduğu alanlara hiç olmazsa birer fotokapan yerleştirmek zor mu? Ben bölgeye sürekli turlar düzenliyorum. Bu mezar daha önce tahribata uğramıştı. Ama bu kez de giriş bölümü paramparça edilmiş durumda. Bölgede çok sayıda tarihi kalıntı ve eser var. Bu mezar yolun hemen üstündeki kayada bulunuyor. Mezarın balyozla parçalanması olanaksız. Mezarın parçalanması için jeneratörle çalışan kırıcı delici kullanılmış. Bunu birilerinin görmemesi mümkün değil. Demek ki birileri yolun iki yanında gözcülük yapmış. Planlı bir tahrip var" diye konuştu.

'CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL'

Tahrip edilen mezarın ağzının açık ve define bulunmasının olanaksız olduğunu vurgulayan Ümit Işın, "Tarih boyunca yıllarca bu mezarlar soyulmuş. Bu tür mezarların içinde hazine bulunacağına inanmak sadece bir hayal ürünü olabilir. Ancak insanların hayal güçleri, büyük bir cehaletle tarihi yok ediyor. Kültür varlıklarına yönelik tahribat son 15 yılda daha çok arttı. Bunun yaygınlaşmasının en büyük nedeni cep telefonları. Define arayıcıları birbirine telefonla ve görüntüyle haber veriyor. Bu iş çığırından çıkmış durumda. Defineciler bir dernek bile kurdu. Cezalar ise maalesef caydırıcı değil. Tarihi mirasımıza zarar verenler ya birkaç ay yatıp çıkıyor ya da para cezasına çarptırılıyor. Arkasından aynı işi yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)