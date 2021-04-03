2 bin 600 yıllık gizem çözüldü

BIÇAK DEĞİL BALTA

Dünyada en çok tanınan mumyalardan Takabuti’nin ölüm nedeni yüz yıllar boyu gizem olarak kalmıştı. Bir kadına ait 2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti’nin sırrı, X-ray ve bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları, saç analizi ve radyokarbon tarihleme gibi birçok analiz geçirmişti. Geçen yıl, bilim insanları 20’li yaşlarında sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Ancak adli tıp alanındaki gelişmeler, Takabuti cinayetinin sanılandan daha vahşi olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre Takabuti, sırtından bıçakla değil baltayla vurulmuştu.

ADLİ TIPTA ÇIĞIR

Kullanılan yeni teknikler ışığında Takabuti’nin yarasının üzerinden elde edilen proteinler incelendi. Aynı zamanda mumyalanmasında kullanılan materyallerden de örnekler alındı. Ne kadar şiddetli bir darbe aldığı ölçüldü. Kullanılan baltanın, o dönem ordunun silahlarından biri olduğu anlaşıldı.

Döneminin zengin ve önemli bir kadını olan Takabuti’nin bir Mısırlı veya Asurlu kurbanı olduğu sanılıyor. Araştırmada yer alan İngiliz uzmanlar, bu gelişmelerin adli tıp ve biyomedikal alanında çığır açıcı olduğunu söyledi. Profesör Eileen Murphy, “2 bin 600 yıl önce işlenmiş bir cinayetin çözülebileceğini görmemiz açısından dönüm noktası” dedi.