2 bin 660 dolar maaşla kabin memuru alınacak! Kabin memuru başvuruları nasıl yapılır?
Emirates Ayda 2,660 dolardan başlayan maaş kabin memuru alımı için görüşme günü düzenliyor. Peki, Kabin memuru başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
Emirates Havayolu, Türkiye´den kabin memuru işe alımı için görüşme günleri düzenleyecek. Peki, Kabin memuru başvuruları nasıl yapılır? Kabin memuru başvuruları ne zaman sona eriyor? İşte detaylar...
29 Temmuz´da İstanbul´da Radisson Blue Hotel İstanbul´da görüşme günü düzenleyecek.
Başvuru yapmak isteyenler, kabin memuru görüşme gününde Emirates kabin memuru olmanın yararlarını, Dubai´de yaşama ve çalışma koşullarının nasıl olduğunu öğrenmek için Emirates personeli ile birebir görüşebilecek.
Emirates kabin memuru olmak için aranan koşullar ise ;
- En az 21 yaşında olmak
- Ayak uçlarında dururken 212 cm´lik kol erişimi
- Minimum 160 cm boy
- Lise mezunu olmak
- İngilizce´de akıcılık (yazılı ve sözlü)
- Üniforma dışından görünür dövme olmaması
- Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)
Emirates´in kabin memuruna sağladığı imkanlar:
- Ayda 2,660 dolardan başlayan maaş
- Dubai´nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama
- Dubai´de ev ve havaalanı arası transfer