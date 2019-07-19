Emirates Havayolu, Türkiye´den kabin memuru işe alımı için görüşme günleri düzenleyecek. Peki, Kabin memuru başvuruları nasıl yapılır? Kabin memuru başvuruları ne zaman sona eriyor? İşte detaylar...

29 Temmuz´da İstanbul´da Radisson Blue Hotel İstanbul´da görüşme günü düzenleyecek.

Başvuru yapmak isteyenler, kabin memuru görüşme gününde Emirates kabin memuru olmanın yararlarını, Dubai´de yaşama ve çalışma koşullarının nasıl olduğunu öğrenmek için Emirates personeli ile birebir görüşebilecek.

Emirates kabin memuru olmak için aranan koşullar ise ;

- En az 21 yaşında olmak

- Ayak uçlarında dururken 212 cm´lik kol erişimi

- Minimum 160 cm boy

- Lise mezunu olmak

- İngilizce´de akıcılık (yazılı ve sözlü)

- Üniforma dışından görünür dövme olmaması

- Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

Emirates´in kabin memuruna sağladığı imkanlar:

- Ayda 2,660 dolardan başlayan maaş

- Dubai´nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama

- Dubai´de ev ve havaalanı arası transfer

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