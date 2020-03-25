Türkiye 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi, tahliye işlemleri tamamlandı

2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi, tahliye işlemleri tamamlandı

Türkiye

2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi, tahliye işlemleri tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışında bulunan ve corona virüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye sürecinin tamamlandığını açıkladı.

25 Mart 2020, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi:

"Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC’de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye’ye getirilmiştir.
Öğrencilerimizin ulaşımları, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızın koordinasyonunda THY ile sağlanmıştır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir."

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