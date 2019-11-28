2 bin polis İstanbul’u an be an izleyecek

İstanbul kent yönetimi 2 bin polis ile başlattığı projede polislere dağıtılan yaka kameraları ile kent an be an izlenecek. Çalışmaya başlayan 2 bin polis için CNNTÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün en kritik birimlerinden Kent yönetim sistemi merkezine girdi.

Vatandaşın ilk ihbarının karşılanmasından, olaya müdahalenin sevkine kadar görev alan kent güvenlik yönetimi sistemi yaka kamerası uygulaması ile anlık ses ve görüntü takibi yapabilecek. İstanbul şehir merkezini 2 bin noktada bulunan 8 bin kamera ile izleyebilen merkez, olaylara anında reaksiyon gösterebiliyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlükle kameralar sayesinde olaylara müdahaleye gönderilen polis ekipleri de görüntüler izlenerek yönlendirilebiliyor.

Kent güvenlik sisteminde entegre edilen plaka tanıma sistemi de ayrıntılı olarak yer alıyor. CNNTÜRK ulaştırma aracının plakası sistemi girilerek nasıl çalıştığı anlatılan bölümde aracın plakasının aranan araç olarak sisteme girilmesinin hemen ardından, sistem 1 dk içinde 2 farklı kamera ile araç için alarm veriyor.

Fiziksel sorunlara dayanıklı kameralar

Kent güvenlik yönetim sistemine son olarak entegre edilen sistemse yaka kameraları. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla başlatılan proje kapsamın ilk olarak 2 bin polise yaka kamerası dağıtıldı. 4 k ve 4,5 g sistemi ile çalışan yaka kameraları, darbe, düşme ve suya karşı oldukça dayanıklı. Kamera açılmasıyla birlikte kent güvenlik yönetim sistemine anlık ses ve görüntü transferi başlatıyor. Bu görüntüler kayıt altına da alınıyor.

Sahada bulunan polis ekipleriyle anlık olarak bağlantı sağlanabiliyor. Anlık çatışma yada yaşanabilecek terör olaylarında bu görüntülerle olay yerleri takip edilebilecek ekiplerin yönlendirilmeleri ve sevki daha hızlı bir şekilde yapılabilecek. Bir diğer boyutu da adli olaylar. Polislerin yaka kameralarından alınan görüntüler adli soruşturmalarda da delil olarak kullanılabilecek.

CNNTÜRK



