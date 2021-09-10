Kültür & Sanat 2 bin yıllık ilginç tarihi yapı görenleri şaşırtıyor

2 bin yıllık ilginç tarihi yapı görenleri şaşırtıyor

Kültür & Sanat

2 bin yıllık ilginç tarihi yapı görenleri şaşırtıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan ve köy halkının iki bin yıllık olduğunu iddia ettiği tarihi yapının turizme kazandırılması isteniyor.

10 Eylül 2021, Cuma 10:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Boğazkaya köyünde bulunan taş örmeli ve eski kubbeli yapı, çevre sakinlerince korunuyor. Yapının incelenmesi için Müze Müdürlüğünce de çalışma başlatılacağı bildirildi. Köy sakinlerinden 83 yaşındaki Sırrı Kaya, söz konusu yapıyı küçük yaşlardan itibaren gördüğünü dile getirdi.

Yapının korunmasını gönüllü olarak sağlamaya çalıştığını anlatan Kaya şöyle konuştu:

Burada küçükken arkadaşlarla beraber burada oynardık. 1938 doğumluyum, babalarımızın ve atalarımızın anlattıklarına göre bu yapı çok daha eski. Yaptığımız araştırmaya göre 2 binden fazla yıllık bir Roma eseri olduğu söyleniyor ama Müze Müdürlüğü yetkililerini aradım, gelip inceleyecekler. Bu yapının araştırılması, tescil edilmesi beni çok mutlu eder. Çoğu zaman bu yapıya zarar gelmesini önlemek için buradan uzaklaşmıyorum."

Muhtar Hacı Vakkas Çitil ise köyde bu yapının herkes tarafından "Sırrı amcanın eski yapıtı" olarak adlandırıldığını ve yıllarca hiç bıkmadan bu eski yapıya bekçilik yaptığını söyledi.



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Burak Akkul
Her şeyin değerli olduğu ülke: Hindistan
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Türkiye’nin ilk outdoor yaşam festivali
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Yarım kalmış bir aşk hikayesi
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dokuma Atlası Projesi başarılı tasarımcıları bir araya getirdi