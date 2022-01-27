Dünya 2 bin yıllık! Mumyanın karnında korunmuş

2 bin yıllık! Mumyanın karnında korunmuş

Dünya

2 bin yıllık! Mumyanın karnında korunmuş

Bir Mısır mumyasının karnında 2 bin yıllık büyük oranda bozulmamış olan fetüs bulundu. Bilim insanları, kadının vücudunun çürürken asitlenmesi nedeniyle fetüsün korunabildiğini belirtti.

27 Ocak 2022, Perşembe 09:26 Son Güncelleme:
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Polonya'daki Varşova Üniversitesi’nden arkeolog ve paleopatolog Marzena Ożarek-Szilke ve ekibinin yürüttüğü bir çalışmada ilk defa bir Mumya bedeninde bozulmamış Fetüs tespit edildi. 2021 Nisan’da başlatılan ve Journal of Archaeological Science adlı bilimsel dergide geçtiğimiz günlerde sonuçları yayımlanan çalışmada “Gizemli Kadın” olarak adlandırılan bir mumya CT ve X-ray taramalarına tutularak karnındaki fetüs ortaya çıkarıldı. Bilimi nsanları bedenin çürürken asitlenmesi ve natronla dolan vücuda oksijen girişinin ciddi oranda kısıtlanması nedeniyle fetüsün iki bin yılı aşkın bir süredir korunabildiğini açıkladı.

1826’da Varşova Üniversitesi’ne Jan Wężyk–Rudzki tarafından bağışlanan mumyanın bu bağlamda ilk örnek olsa da son olmayabileceği düşünülüyor. M.Ö. 1. yüzyılda ve 20’li yaşlarındayken öldüğü düşünülen kadının ölümüne neyin sebep olduğu bilinmiyor.


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