2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti’nde sanat festivali

Kemer Belediyesi ile Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Phaselis Sanat Festivali, dün akşam Tekirova Mahallesi’ndeki 2 bin yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Phaselis Antik Kenti’nde Tanini Trio grubu konseriyle başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ücretsiz konserde Tanini Trio grubu kanun, ney ve piyano üçlemesiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

'BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı CHP’li Mustafa Gül, "Antalya’nın batı bölgesine baktığımızda 260’ın üzerinde tarihi bölgemiz var. Ama bunlardan deniz kenarı olması sebebiyle ve korunup bakım ile onarımı yapılmasından dolayı Phaselis en büyük limanlardan bir tanesi. Bölge için çok önemli. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımız daha çok önem verirse batı bölgesindeki bütün kültürel alanları, geçmiş kültürel yaşamları ortaya çıkarttığımız zaman turizmde bölgeye birçok kişi ziyarette bulunacak" dedi.

Tarih ve sanatın bulunduğu festivali yerli ve yabancı tatilcilerle yaşatmak istediklerini vurgulayan Başkan Mustafa Gül, "Buraya tatil için gelen insanların bu kültürel etkinliğe ihtiyaçları olduğunun bilgisini onlara hep beraber anlatacağız" diye konuştu.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)



