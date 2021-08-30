Türkiye 2 çocuğu pompalı tüfekle vurdu, adli kontrolle serbest bırakıldı

2 çocuğu pompalı tüfekle vurdu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Türkiye

2 çocuğu pompalı tüfekle vurdu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana'da rastgele ateş açarken Suriye uyruklu Ahmet A.(7) ve Azize A. (3) kardeşleri ağır yaralayan Yunus Emre Pekyiyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kardeşin hayati tehlikesi sürüyor.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Olay, 22 Ağustos akşamı Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Pekyiyen ve komşuları, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pekyiyen, pompalı tüfeği ile rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İKİ KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Suriye uyruklu Ahmet A. ve kardeşi Azize A.'ya isabet etti. Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri süren iki kardeşin hayati tehlikeleri sürüyor.

'KAVGA ETTİK, POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİM'

Polis ekipleri de Pekyiyen'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Pekyiyen'i önceki gün saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette ifade veren Pekyiyen, olay günü komşuları ile laf atma yüzünden kavga ettiğini ve pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Pekyiyen, adli kontrol şartıyla 

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