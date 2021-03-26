Türkiye 2 çocuk annesi çamaşır asarken düşüp hayatını kaybetti

2 çocuk annesi çamaşır asarken düşüp hayatını kaybetti

Türkiye

2 çocuk annesi çamaşır asarken düşüp hayatını kaybetti

Esenyurt'ta evinin penceresinden çamaşır asan 2 çocuk annesi kadın dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü. Düşme anları kameralara yansıyan kadın hayatını kaybetti.

26 Mart 2021, Cuma 17:06 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta, dördüncü kattaki evinin penceresinden çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Büşra Katmış hayatını kaybetti. Kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 23 Mart Salı günü saat 21.45 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 gün önce ikinci çocuğunu kucağına alan Büşra Katmış, çamaşır asmak için 4'üncü kattaki evinin penceresine çıktı. Çamaşır astığı sırada dengesini kaybeden kadın, aşağı düştü. Bu sırada apartmanın girişindeki merdivenlerde oturan kadının eşi eşi Saffet Katmış yaşananlara şahit oldu. Eşinin düştüğünü gören adam hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Büşra Katmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere, kadının düştüğü ve kocası ile çevredekilerin verdiği tepkiler yansıdı.

Veysel TİMDU - Alper KORKMAZ -Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) 

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