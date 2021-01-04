2 çocuk annesi sosyal medyadan yardım istedi! 'Boynunu keseceğim'

Ordu'da eşiyle sorunlar yaşayan 2 çocuk annesi G.D.Ç., 1 ay önce ayrılmak istediğini söyleyip eşyalarını toplayarak evden ayrıldı. Çılgına dönen koca ise sosyal medya ve Whatsapp üzerinden eşini ölümle tehdit etti. Yazışmaları Twitter hesabından yayınlayan G.D.Ç, yardım istedi. Öte yandan, Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşini ölümle tehdit eden koca A.E.D.'nin Sivas'ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan G.D.Ç. isimli 32 yaşında ve 2 çocuk annesi kadının koca A.E.D., yaklaşık bir ay önce ayrılmak istediğini söyleyip eşyalarını da alarak evden ayrıldı. Bu durum üzerine çocuklarını da alıp baba evine dönen anne, boşanma davasını açılmasından sonra eşinin ‘boşanmak istemediğini’ söylemesi üzerine kararından dönmeyeceğini belirtti.

“Aileme zarar verebilir diye vazgeçtim"

Yaşadığı süreci sürekli olarak sosyal medya hesaplarından paylaşan anne G.D.Ç., sorunların önceden de olduğunu ve daha önceden de boşanmayı düşündüğünü ancak kocasının ailesine zarar verebileceğini düşündüğünden vazgeçtiğini anlattı.

‘Öleceksin" dedi, Sivas'ta gözaltına alındı

Kocasından, sürekli olarak öldürüleceğine dair küfürlü mesajlar alan anne, bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkiye’de kısa sürede çok sayıda destek bulan kadının kocasını bulmak için, emniyet ve jandarma harekete geçti. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak; şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Sivas’ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler başlatılmıştır” açıklamalarında bulundu.

"Boynunu keseceğim"

Gözaltına alan A.E.D.'nin eşine gönderdiği tehdit mesajlarından bazıları şöyle:

"Boynunu keseceğim. Defne'nin üzerine yemin ederim. Seni öldüreceğim ve seninle beraber önüme çıkan herkesi... Havlayan köpek ısırmaz değil mi? İstisnalar kaideyi bozar, bozacak da...

"İnan ölümün yavaş olmayacak... "

Tehdi değil... Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın Allah'a ama çok geç olacak. O iki tane evladımın üzerine başları üzerine yemin ederim kanınla boğularak öleceksin. Her zaman dediğim gibi can yakan canı yanacağı günü beklesin ama sen ÖLECEKSİN"

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